МИД России: США обновляют санкции, основываясь на политической конъюнктуре

Москва, , 16:31 — REGNUM США регулярно обновляют пакет санкций в отношении России, основываясь при этом на внутриполитической конъюнктуре, а не на фактах, заявила на брифинге 3 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы же понимаем, что этот процесс, который идёт в США, к сожалению, является регулярным», — сказала представитель МИД, добавив, что новые санкционные меры Вашингтона обосновываются «не фактами, а, видимо, внутренней политической конъюнктурой».

Напомним, ранее на неделе стало известно о внесении группой американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий проекта «всеоблемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию. Проект предусматривает как введение санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», так и принятие дополнительных мер.

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