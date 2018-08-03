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МИД России: США обновляют санкции, основываясь на политической конъюнктуре

Политика

Мария Захарова прокомментировала очередной пакет санкций против России, готовящийся в США

МИД России: США обновляют санкции, основываясь на политической конъюнктуре
Michael Whiffen
Флюгер

Москва, 3 августа 2018, 16:31 — REGNUM  США регулярно обновляют пакет санкций в отношении России, основываясь при этом на внутриполитической конъюнктуре, а не на фактах, заявила на брифинге 3 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы же понимаем, что этот процесс, который идёт в США, к сожалению, является регулярным», — сказала представитель МИД, добавив, что новые санкционные меры Вашингтона обосновываются «не фактами, а, видимо, внутренней политической конъюнктурой».

Напомним, ранее на неделе стало известно о внесении группой американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий проекта «всеоблемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию. Проект предусматривает как введение санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», так и принятие дополнительных мер.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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