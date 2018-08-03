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Патрушев призвал повысить контроль за безопасностью на транспорте в ЦФО

Политика

Секретарь Собеза отметил налаженный межведомственный информационный обмен об угрозах террористического характера

Патрушев призвал повысить контроль за безопасностью на транспорте в ЦФО
RIA Novosti archive / Vitaliy Ankov
Досмотр на транспорте

Орел, 3 августа 2018, 16:22 — REGNUM  В Центральном федеральном округе необходимо усилить контроль за защитой объектов транспорта от незаконного вмешательства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 3 августа на совещании в Орле.

«Учитывая незавершенность всей работы по паспортизации и оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, прошу продолжить контроль за проведением этих мероприятий, а также усилить надзор за соблюдением требований по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства», — цитирует Патрушева ТАСС.

По оценке Патрушева, в регионах ЦФО удалось наладить межведомственный информационный обмен об угрозах террористического характера: единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности содержит информацию о 70 тыс. объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев сообщил на совещании о том, что на территории регионов округа сегодня находится около четырех миллионов иностранных граждан. По его словам, половина противоправных действий совершается иностранцами на территории Центрального федерального округа.

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