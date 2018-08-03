США помогут Индии и накажут Турцию

Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Radio Free Europe/Radio Liberty сообщило о том, что Сенат США поддержал изменения в действующее законодательство, которые дают право президенту не включать в список санкций страны-союзники Соединенных Штатов, приобретающие оружие у российских производителей. «За» было 87 сенаторов, «против» — 10 сенаторов. Далее закон «Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны» направлен на подпись Дональду Трампу.

Инициатором внесения изменений выступил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он обосновал свою позицию тем, что в связи с политикой санкций против России необходимо, чтобы не пострадали страны, с которыми Соединенные Штаты налаживают военно-техническое сотрудничество.

Согласно действующему законодательству США, на данный момент риску санкций подвергается любая страна, приобретающая оружие у российских предприятий.

По новому положению об отказе в применении к стране санкций, президент должен подтвердить, что эта страна сокращает импорт оружия из России и расширяет сотрудничество в области обороны с Соединенными Штатами.

В качестве примера Мэттис привел Индию. Индия — одна из стран, которая исторически использовала российскую военную технику, от боевых самолетов до кораблей и подводных лодок. Он находится на заключительном этапе переговоров о сделке на сумму 6 миллиардов долларов, чтобы купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Но Нью-Дели в последние годы диверсифицирует закупки вооружений, обращаясь к Соединенным Штатам и Израилю за современной техникой. За последние 10 лет Индия заказала у Соединенных Штатов оружия на 15 миллиардов долларов, и американские компании в настоящее время торгуются за контракты на истребители и вертолеты на миллиарды долларов.

Еще одно положение законопроекта направлено на наказание Турции за ее недавний шаг по покупке у России системы ЗРК С-400. Вашингтон неоднократно предупреждал Турцию, давнего союзника США и члена НАТО, что российские ракетные системы не могут быть интегрированы в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Принятый Сенатом законопроект запретит поставку передовых американских истребителей-невидимок F-35 Турции, если она не отменит покупки С-400 и не выполнит ряд других условий.