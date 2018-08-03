Полпред Щеголев: В ЦФО проживают 4 млн иностранных граждан

Орел, , 16:11 — REGNUM Около 4 млн иностранных граждан находятся на территории Центрального федерального округа на данный момент. Высокий уровень концентрации иностранцев отмечен в столичном регионе. Такие данные, как сообщила пресс-служба администрации Орловской области, привел полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев 3 августа на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Игорь Щёголев подчеркнул, что половина противоправных действий совершается иностранцами на территории Центрального федерального округа.

На встрече также обсуждались вопросы кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции. Были выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.

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