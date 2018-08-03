Пятница, 3 Августа 2018 года
17:17:51 МСК

В США призвали тщательно расследовать нападение на советницу мэра Херсона

Политика

Девушку облили кислотой возле ее дома

Киев, 3 августа 2018, 15:52 — REGNUM  Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк должно быть тщательно расследовано, заявили в посольстве США на Украине, сообщает 3 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в посольстве США осудили нападение на Гандзюк и призвали найти ответственного за нападение и привлечь его к ответственности.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля. На девушку напали возле подъезда ее дома и облили кислотой. Активистка получила химические ожоги 30% тела, ее перевезли из Херсона в Киев для лечения.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Позже генпрокуратура Украины передала дело службе безопасности Украины (СБУ).

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура отказалась вести дело о нападении на советницу мэра Херсона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить