В США призвали тщательно расследовать нападение на советницу мэра Херсона

Киев, 3 августа 2018, 15:52 — REGNUM Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк должно быть тщательно расследовано, заявили в посольстве США на Украине, сообщает 3 августа УНИАН.
Согласно сообщению, в посольстве США осудили нападение на Гандзюк и призвали найти ответственного за нападение и привлечь его к ответственности.
Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля. На девушку напали возле подъезда ее дома и облили кислотой. Активистка получила химические ожоги 30% тела, ее перевезли из Херсона в Киев для лечения.
Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Позже генпрокуратура Украины передала дело службе безопасности Украины (СБУ).
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