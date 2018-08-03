В Амстердаме задержан гражданин РФ, подозреваемый в поддержке террористов

Амстердам, , 15:49 — REGNUM В Амстердаме задержан гражданин России, подозреваемый в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 3 августа агентство Associated Press.

Отмечается, что 29-летний гражданин России был задержан по прибытии в аэропорт Амстердама из Южной Америки. Предполагаемого сочувствующего террористам задержали в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии. По сведениям агентства, гражданина РФ подозревают в том, что он передавал деньги в Сирию — людям, связанным с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Тюменской области к лишению свободы на 16 лет за участие в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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