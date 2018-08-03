Ограбление – не единственная возможная причина убийства журналистов в ЦАР

Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Судя по обнародованной к настоящему времени информации, ограбление — вполне возможная, но не единственно возможная причина убийства российских журналистов в Центрально-Африканской республике, сказал политолог Владимир Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 3 августа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по предварительным данным, мотивом для нападения и убийства троих российских журналистов в ЦАР было ограбление.

Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 июля. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев находились в республике по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, но въехали в страну по туристическим визам, без охраны и не предупреждали о своей поездке консульские органы.

Обнародованной информации пока недостаточно для того, чтобы безоговорочно принять одну из версий. Ограбление, действительно, могло быть мотивом. Но им могло быть и желание устранить свидетелей — журналисты могли увидеть что-то, что видеть им было не нужно.

Теперь все так или иначе причастные к делу стороны сосредоточатся на доказательстве того, что они тут ни при чём. Заявления министерства иностранных дел в этом смысле совершенно справедливы, у них ведь не запрашивали поддержку.

Ключевым вопросом остается именно игнорирование журналистами всех мыслимых правил проведения таких командировок. Они не запросили консульской поддержки. У них не было охраны. Они отправились в путь поздно вечером, хотя их предупреждали, что делать этого не нужно. Мотивы всей этой партизанщины пока неясны.