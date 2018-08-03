Поправки в закон о поддержке кинематографа могут скорректировать уже осенью

Москва, , 15:48 — REGNUM Представители кинотеатральных сетей и организаторов кинофестивалей обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину в связи с принятием закона №243 990−7 «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Как полагают авторы письма, принятый Государственной думой РФ и Советом Федерации закон может лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры.

Как отмечается в письме, «новый законопроект, вводя требование об обязательном получении прокатного удостоверения для фильмов—участников неконкурсных фестивалей и ретроспектив, выводит за рамки легитимности деятельность целого ряда компаний, занимающихся фестивальным, авторским, некоммерческим кино, трансляциями и кинопоказами спектаклей, работу федеральных и муниципальных государственных учреждений культуры и образования, организующих показы в кинотеатрах мировой киноклассики в рамках культурных проектов и учебного процесса, а также функционирование кинотеатров, специализирующихся на кинопрограммах по целым направлениям: ретроспективы классики отечественного (снятого после 1947 года) и зарубежного кино, такие как ретроспективы Марлена Хуциева, Чарли Чаплина, Сергея Герасимова, Стенли Кубрика, Федерико Феллини, Андрея Тарковского; фестивали без конкурсных программ и жюри, наличие которых является основным требованием нового законопроекта и к которым относятся практически все фестивали национальных кинематографий, проводимые при поддержке посольств и культурных центров, такие как Фестиваль немецкого кино, Фестиваль французского кино, Фестиваль нового итальянского кино NICE, Фестиваль японского кино (в этом году проводится в рамках перекрестного года Россия—Япония), а также тематические фестивали, такие как фестиваль Beat Weekend, Большой фестиваль мультфильмов, фестивали документального кино и многие другие; трансляции и показы в записи спектаклей из Большого театра, «Комеди франсез», Метрополитен-оперы, Парижской оперы, «Ковент-гарден» и других знаковых мировых театральных площадок; фильмы и сериалы снятые для показа по телевидению в кинотеатрах».

«Новые критерии, которые применены для международных кинофестивалей, на которых разрешается демонстрация фильмов без получения прокатного удостоверения, ограничивают фестиваль десятью днями проведения и двумя показами, — подчеркивают авторы письма, — что абсолютно не учитывает международную практику, специфику российского рынка и масштабов нашей страны, когда фестиваль проходит поочередно в разных городах, а также уже существующий формат, поскольку даже в рамках Московского международного кинофестиваля класса А количество показов одного фильма может составлять свыше пяти».

«Введение для всех неконкурсных фестивалей и спецпоказов или ретроспектив требования получать прокатное удостоверение на практике трудновыполнимо, а порой невозможно из-за чрезмерных требований к предоставлению документов и материалов фильма, предъявляемых Министерством культуры и Госфильмофондом РФ, — говорится в письме. — Пакет документов и обязательный экземпляр зарубежного фильма порой невозможно предоставить для фильма, на который правообладатели дают разрешение только на фестивальные или одноразовые показы в российских кинотеатрах».

Как резюмируется в письме, «под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии».

Между тем, как заявила изданию Daily Storm председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская, закон может быть скорректирован осенью. По ее мнению, «авторы поправок упустили из вида целый ряд обстоятельств, чрезвычайно важных для кинопрокатной отрасли».

Она уточнила, что не участвовала в подготовке закона, однако, возглавив профильный комитет нижней палаты парламента, не снимает с себя ответственность даже за ранее принятые решения.

«С началом осенней сессии необходимо вернуться к этим вопросам еще раз, исправив имеющиеся перекосы, — заявила она. — Приглашаю все заинтересованные стороны к диалогу, не откладывая. Планирую потратить думский отпуск на знакомство с материалами комитета и планирование дальнейшей работы».