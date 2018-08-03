Москва, , 15:40 — REGNUM Международные военные учения в Грузии, начавшиеся 1 августа, подрывают безопасность в Черноморском регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не можем согласиться с заявлениями минобороны Грузии, что эти учения нацелены на содействие обеспечению безопасности Черноморского региона», — заявила Захарова.

По её мнению, истинная цель учений заключается в «проецировании силового давления, в первую очередь на Южную Осетию, Абхазию и Россию». Она также подчеркнула, что стабильности и безопасности в регионе возможно достичь только посредством конструктивного диалога, а не нагнетанием «милитаристских настроений», которые являются реальным следствием подобных учений.

Она также выразила сожаление, что «под различными предлогами в этих учениях оказались вовлечены соседние с Грузией страны».

Совместные учения 13 стран-членов и партнеров НАТО «Достойный партнёр» начались 1 августа на военной базе Вазиани в Грузии и завершатся 15 августа. В них задействовано более 3 тыс. военнослужащих.