«Воином Содружества» стал сержант из Казахстана

Ереван, , 15:45 — REGNUM В X международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества — 2018» победил военнослужащий ВС Казахстана сержант Нурсейткожа Сейткарим, передает 3 августа телеканал «Звезда».

На втором месте оказался еще один представитель Казахстана сержант Ертилек Бекболатов. Третье место занял военнослужащий Армении сержант Айк Акобян.

Участников конкурса поздравили министр обороны Армении Давид Тоноян, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и замминистра сил воздушной обороны ВС Казахстана генерал-майор Кайрат Садыков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Казахстане состоялась церемония открытия конкурса «Армейские международные игры — 2018» (АрМИ), в которых примут участие военнослужащие 12 стран мира.

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