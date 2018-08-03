Врио главы Колымы предложил Путину идеи по экономии бюджета

Москва, , 15:30 — REGNUM Врио главы Колымы Сергей Носов просит президента Владимира Путина о поддержке. Разговор зашёл во время обсуждения малой авиации и её необходимости для Магаданской области и всего Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин провёл рабочую встречу с Носовым. Речь зашла в том числе и о малой авиации. На Колыме, по словам Носова, её нет, но она жизненно необходима. Носов заявил, что уже встречался с представителями авиакомпании «СиЛА», а затем отметил, что хотел бы обратиться к главе государства за поддержкой и с идеями, которые основаны на экономии бюджета.

«Да, хорошо, сейчас посмотрим», — ответил Владимир Путин.

Напомним, Носов стал врио главы Колымы в мае. А в сентябре ожидаются выборы губернатора.

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