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Переговоры министра Натали Луазо с Домиником Раабом прошли во Франции

Политика

Ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо встретилась с британским министром по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС) Домиником Раабом

Переговоры министра Натали Луазо с Домиником Раабом прошли во Франции
Silke Gerstenkorn
Переговоры

Париж, 3 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо встретилась с британским министром по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС) Домиником Раабом, сообщает МИД Франции.

Министры поприветствовали интенсивность франко-британских обменов, особенно на текущей неделе (визит Джереми Ханта во Францию 31 июля, визит Терезы Мэй 3 августа).

Натали Луазо подчеркнула важность завершения соглашения о выходе Великобритании из ЕС, по которому должна быть проделана большая и тщательная работа, в частности, касательно мер по осуществлению совместных обязательств.

Министр выразила заинтересованность 27 стран ЕС в изучении Белой книги о будущих отношениях Великобритании с Европой, тем более что Франция стремится получить привилегированное партнерство с Соединенным Королевством как экономически, так и с точки зрения безопасности. Это будущее партнерство должно уважать целостность единого рынка и условия для честной конкуренции между французскими и британскими компаниями.

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Политическая жизнь Франции
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