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Развитием российского казачества займётся Виталий Мутко

Политика

В состав комиссии включены первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин и глава департамента Минкультуры РФ Андрей Малышев

Развитием российского казачества займётся Виталий Мутко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Казаки

Москва, 3 августа 2018, 15:24 — REGNUM  Вице-премьер Виталий Мутко распоряжением главы правительства России Дмитрия Медведева назначен на должность председателя комиссии по развитию российского казачества. Соответствующий документ опубликован 3 августа на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Мутко сменил на посту председателя Игоря Баринова, который отныне стал его заместителем. Также в состав комиссии включены первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин и глава департамента Минкультуры РФ Андрей Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина на семинаре-совещании с руководителями казачьих кадетских корпусов заявила, что в России за последние пять лет почти в два раза увеличилось количество образовательных организаций казачьей направленности.

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