Подарок Додону: до конца года «евроинтеграция» Молдавии станет обязательной

Кишинёв, , 15:23 — REGNUM До конца своего мандата, который завершается в ноябре 2018 года, парламент Молдавии внесет в конституцию положение о «евроинтеграции» как единственно возможном курсе страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе спикер молдавского парламента Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это один из приоритетов осенней сессии парламента. «У нас нет необходимого числа голосов, но мы надеемся, что найдем поддержку в лице коллег из Либеральной и Либерально-демократической партии. Эта поправка сблизит нас с ЕС», — сказал спикер.

Другие приоритеты по его словам, — принятие госбюджета, налоговой политики и некоторые разъяснительные поправки в избирательное законодательство накануне парламентских выборов. Выборы в парламент Молдавии, напомним, назначены на 24 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года правящая в Молдавии Демпартия выступила с инициативой закрепить в конституции единственно возможный внешнеполитический курс республики — «евроинтеграцию». Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк уточнил что это необходимо, чтобы курс страны не изменился независимо от того, кто будет находиться у власти.

Президент Молдавии Игорь Додон, «оппонирующий» прозападному правительству в этом вопросе, пообещал сделать все возможное, чтобы этого не допустить. При этом ни реальных рычагов, ни желания для этого у него, как у младшего партнера Плахотнюка.

Более того, социалисты уже заявляли, что после выборов могут создать коалицию с Демпартией. Додон также сменил позицию в отношении Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС — если еще год назад он обещал его денонсировать, то теперь он говорит, что соглашение полезно для реформирования страны.

После закрепления «евроинтеграции» в конституции, как единственно возможного курса, на все вопросы, в том числе со стороны российских «партнеров», касаемо внешнеполитического курса и «разворота», у Додона будет удобный ответ: я бы рад, да конституция не позволяет.

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