Киев может запретить въезд на Украину венгерскому министру

Киев, , 15:12 — REGNUM Власти Украины могут запретить въезд в страну министру Венгрии по развитию Закарпатской области Иштвану Греже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии изданию «Европейская правда».

По его словам, официальный Киев может предпринять данные меры, если Будапешт не разъяснит статус чиновника.

«Если не будет реакции (властей Венгрии)… Украина будет вынуждена реагировать жестко, вплоть до запрета на въезд, — сказал Боднар. — Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Венгрия объявила о создании должности министра по развитию Закарпатской области.

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