Глава минобороны Армении: Мы должны продолжать председательство в ОДКБ

Ереван, , 15:12 — REGNUM Армения должна продолжать свое председательство в ОДКБ, сказал журналистам сегодня, 3 августа, министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Это будет коллегиальное решение, пока мы этот вопрос не обсуждали», — сказал Тоноян.

На вопрос о том, кто может заменить Хачатурова на посту генсека ОДКБ, Тоноян ответил, что этот вопрос пока с ним не обсуждался.

2 августа источник в правительстве Армении сообщил ИА REGNUM, что Армения хочет представить кандидатуру экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на должность генерального секретаря ОДКБ. По правилам ОДКБ пост генсека сохранится за Арменией до 2020 года.

Как пишет газета «Коммерсант», в любом случае вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ — Совет коллективной безопасности (в него входят главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана).

Однако источники издания в госструктурах РФ уже сейчас дают понять: в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — заявил газете собеседник, близкий к администрации президента РФ. Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

Как сообщили сегодня, 2 августа, в Специальной следственной службе Армении, Хачатуров может беспрепятственно вернуться в Москву для выполнения своих служебных обязанностей.

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