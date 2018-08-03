Украина отказала во въезде 740 иностранцам, посещавшим Крым и Донбасс

Киев, , 15:10 — REGNUM Госпогранслужба Украины отказала с начала 2018 года во въезде в страну 740 иностранным гражданам, ранее посещавшим Крым и Донбасс, сообщает 3 августа пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что в случае попытки въехать на Украину на таких граждан составляется протокол и принимается решение о запрете посещения страны сроком на 3 года.

В сообщении также говорится, что Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики якобы являются «неотъемлемой частью Украины».

Напомним, указанные субъекты отказались признавать юрисдикцию Киева после совершенного там антиконституционного переворота и вооруженного захвата власти. Крым вошел в состав России после всенародного референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к РФ. Две республики Донбасса объявили о независимости из-за принятого Киевом решения силой подавить нежелание мириться с новой бандеровской властью.

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