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МИД РФ: российских журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить

Политика

Захарова отметила, что граждане РФ были убиты при попытке оказать сопротивление

Москва, 3 августа 2018, 15:08 — REGNUM  Нападение на российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) было совершено, по предварительным данным, с целью ограбления, в том числе — с целью захвата автомобиля. Об этом заявила 3 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также она отметила, что журналисты были убиты при попытке оказать сопротивление — об этом говорят данные расследования. Кроме того, по словам Захаровой, 3 августа после встречи представителей жандармерии ЦАР с представителями российского посольства в республике будут подведены первые итоги следствия по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, о гибели граждан России в ЦАР стало известно 31 июля. По одной из версий, их машина попала в засаду и журналистов расстреляли местные бандиты с целью ограбления.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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