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Маттео Сальвини: Скажешь правду о насильнике – тебя обвинят в расизме

Политика

Министр внутренних дел Италии не стесняется говорить правду в соцсетях

Маттео Сальвини: Скажешь правду о насильнике – тебя обвинят в расизме
Цитата из х/ф «1984». Реж. Майкл Андерсон. 1956. Великобритания
Большой Брат следит за тобой

Рим, 3 августа 2018, 15:56 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сыронизировал над современной свободой слова в Европе на своей странице в Instagram.

Сальвини сообщил, что 3 августа был арестован насильник, напавший на девушку на одной из станций в Милане. Он выразил надежду, что найдется судья, который посадит преступника на долгие годы.

«P.S.: не могу вам рассказать, что насильник — нигерийский мигрант, нелегальный и с уголовным прошлым… иначе меня обвинят в РАСИЗМЕ!» — написал министр, добавив ухмыляющийся «смайлик».

Напомним, лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини, занимающий пост министра внутренних дел Италии с июня этого года, подвергается жесткой критике в западных СМИ за свою жесткую позицию по отношению к мигрантам. Он запретил принимать суда с мигрантами в итальянских портах, а также активно выступает за снятие антироссийских санкций.

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Политическая жизнь Италии
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