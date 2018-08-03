Выборами во Владимирской области займутся следователи

Владимир, , 15:01 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области намерена передать в Следственное управление Следственного комитета на проверку материалы, поданные для регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание региональным отделением одной из партий. Об этом было заявлено 2 августа на заседании облизбиркома.

Речь идет о списке реготделения «Коммунистов России»: избирком принял решение об отказе в регистрации списка партии, причиной стало большое число недостоверных подписей граждан, которые партия представила в поддержку списка.

Облизбирком проверил 20% подписей — 1141 из 6275 представленных в поддержку списка партии. Однако более 43%, около 500 подписей, были признаны недостоверными. В более чем 350 случаях содержались недостоверные личные данные якобы подписавшихся людей. Также было выявлено 35 подписей людей, которые скончались еще несколько лет назад. Сами представители партии не смогли объяснить такое большое число недостоверных подписей.

«У нас такая установка и со стороны вышестоящей комиссии — направить данные материалы для проведения проверки в правоохранительные органы. В данном случае, как я понимаю, это будет Следственный комитет», — цитирует «Зебра-ТВ» председателя облизбиркома Вадима Минаева.

«Такой наглости я ещё не видел. Оценки даст следствие, мы просто увидели шокирующие факты», — добавил глава избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября во Владимирской области выбирают губернатора и новый созыв Законодательного собрания региона. 2 августа регистрацию прошли списки кандидатов от КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Еще раньше были зарегистрированы списки ЛДПР, «Единой России», «Коммунистической партии социальной справедливости» и ЛДПР.

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