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Президент Филиппин пообещал отправить боевой корабль к Ливии

Политика

Этот направлен на то, чтобы ускорить процесс возвращения трех граждан островного государства

Манила, 3 августа 2018, 14:55 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте указал 3 августа на возможность отправки наиболее современного корабля ВМС страны к побережью Ливии для «спасения» трех граждан островного государства, а также гражданина Южной Кореи, похищенных в июле, сообщает британское агентство Reuters.

Власти Южной Кореи уже направили один из кораблей, участвующих в операциях по борьбе с пиратством в Аденском заливе, для оказания помощи в освобождении четырех похищенных человек. По словам Дутерте, он может поступить также, а вопрос этот будет поднят на следующей встречи с командованием армии и полицией страны.

«Если они начнут пытать этих трех филиппинцев, я направлю туда фрегат, я не шучу», — отметил он.

Напомним, похищение произошло 6 июля на востоке Ливии. За ним стоит неизвестная вооруженная группировка. Ранее в Сеуле заявили о том, что пойдут на всё возможное для освобождения гражданина страны.

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Гражданская война в Ливии
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