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В Казахстане суд продлил домашний арест бывших замминистров энергетики

Политика

Бывший заместитель министра Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств

В Казахстане суд продлил домашний арест бывших замминистров энергетики
Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

Астана, 3 августа 2018, 15:07 — REGNUM  Районный суд №2 Алма-Атинского района Астаны продлил срок домашнего ареста бывшим заместителям министра энергетики Гани Садибекову и БакытжануДжаксалиеву до 1 сентября, сообщили 3 августа в пресс-службе суда.

Бывший заместитель министра Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах при очистке озера Щучинско-Боровской курортной зоны. Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах ТОО «Аймак и К».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Садибеков был заключен под стражу сроком на два месяца. В этот жен день суд инициировал туже меру пресечения в отношении трех подозреваемых.

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Политическая жизнь Казахстана
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