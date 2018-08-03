Пятница, 3 Августа 2018 года
15:47:38 МСК

Минус два: завершился этап регистрации кандидатов на выборах омского главы

Политика

На выборах губернатора Омской области зарегистрированы четверо кандидатов

Омск, 3 августа 2018, 14:38 — REGNUM  В Омской области сегодня, 3 августа, завершился этап регистрации кандидатов на выборах губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В последний день избирательная комиссия Омской области отказала в регистрации кандидатом на выборах самовыдвиженцам Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому.

«Основанием для отказа послужило предоставление неполного пакета документов для регистрации в первом случае и отсутствие документов во втором случае», — уточнили в пресс-службе избиркома.

Уже с понедельника, 6 августа, в регионе начнётся активный этап агитации. В избирательном кампании примут участие врио губернатора региона Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа эти четверо кандидатов получили удостоверения зарегистрированного кандидата в губернаторы Омской области.

Напомним, что выборы главы Омской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Читайте также: Выборы губернатора Омской области: один кандидат выбыл

Они назначены после того, как в октябре 2017 года Виктор Назаров ушёл в отставку, а врио главы региона был назначен справоросс Александр Бурков.

Читайте также: Кандидат в омские губернаторы сдала в избирком пять подписей

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы губернатора Омской области: зарегистрированы четверо кандидатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Омской области в 2018 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить