Минус два: завершился этап регистрации кандидатов на выборах омского главы

Омск, , 14:38 — REGNUM В Омской области сегодня, 3 августа, завершился этап регистрации кандидатов на выборах губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В последний день избирательная комиссия Омской области отказала в регистрации кандидатом на выборах самовыдвиженцам Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому.

«Основанием для отказа послужило предоставление неполного пакета документов для регистрации в первом случае и отсутствие документов во втором случае», — уточнили в пресс-службе избиркома.

Уже с понедельника, 6 августа, в регионе начнётся активный этап агитации. В избирательном кампании примут участие врио губернатора региона Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа эти четверо кандидатов получили удостоверения зарегистрированного кандидата в губернаторы Омской области.

Напомним, что выборы главы Омской области состоятся 9 сентября 2018 года.

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Они назначены после того, как в октябре 2017 года Виктор Назаров ушёл в отставку, а врио главы региона был назначен справоросс Александр Бурков.

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