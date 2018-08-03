Захарова рассказала об условиях содержания Марии Бутиной

Москва, , 14:37 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, которую арестовали в США по подозрению в шпионаже, содержится в тяжёлых условиях, худших, чем у других заключённых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Условия мягко говоря оставляют желать лучшего. Отношение к ней — как к опасному преступнику. Она помещена в одиночную камеру, находится под круглосуточным надзором. У входа постоянно дежурят надзиратели, которые неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать. В помещении, где содержится россиянка, очень холодно, рацион питания скудный. В отличие от других заключенных, Мария Бутина лишена возможности гулять на открытом воздухе», — заявила Захарова.

По её словам, эти все вопросы были поставлены перед американской стороной — властям направлено официальное обращение на этот счёт. Россия настаивает на невиновности Бутиной, а в качестве доказательств используются её записи в социальных сетях, вырванные из контекста фразы. Российские дипломаты также отметили, что власти США пытаются скрыть от общественности детали разбирательства, и сравнили инцидент с делом Скрипалей в Британии.

Напомним, что Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по обвинению в попытке проникновения в компании, чтобы получить возможность влиять на американскую политику. По данным минюста США, Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного лица в Центробанке РФ, при этом не раскрывая факт, что является агентом российского правительства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.