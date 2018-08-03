На Сицилии чиновников обязали сообщать о членстве в масонских ложах

Палермо, Италия, , 14:30 — REGNUM Сицилийские депутаты и главы местных советов должны будут сообщать властям о своем членстве в масонских ложах, сообщает Il Foglio в пятницу, 3 августа. Соответствующее решение приняла законодательная комиссия сицилийского регионального совета депутатов.

Подобное решение в Италии принимается впервые, отмечает издание.

Неслучайно оно было принято именно на Сицилии, где существует связь между мафией и масонскими ложами. Представитель местной комиссии по противодействию мафии приветствовал введение нового правила.