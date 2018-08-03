Госсекретарь США встретился с премьер-министром Малайзии

Куала-Лумпур, , 14:31 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в пятницу, 3 августа 2018 года, сообщает Liputan6.

Встреча завершила двухдневный визит госсекретаря США в Малайзию.

В ходе 30-минутной встречи Майк Помпео поздравил Махатхира Мохамада с победой на майских выборах.

«Поздравляю Махатхира Мохамада и всех жителей Малайзии с успешным избранием премьер-министра и демократическим переходом. Я с нетерпением жду углубления нашего партнерства по целому ряду вопросов», — заявил Майк Помпео.

Госсекретарь США прибыл в 9:00 по местному времени в сопровождении посла США в Малайзии Камала Ширин Лакхдир. На встрече также присутствовали министр обороны Малайзии Мохамад Сабу и заместитель министра иностранных дел Марзуки Яхья.

«Этот визит дает прекрасную возможность для Малайзии и Соединенных Штатов обсудить различные двусторонние, региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД Малайзии.

Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Малайзией в 1957 году после обретения независимости Малайзии от Великобритании.