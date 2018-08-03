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МИД РФ: Лондон пытается скрыть произошедшее в Солсбери и Эймсбери

Политика

Британию захлестнул колоссальный поток сообщений, в которых выдвигаются зачастую противоречивые версии произошедших инцидентов в Солсбери и Эймсбери

МИД РФ: Лондон пытается скрыть произошедшее в Солсбери и Эймсбери
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Заметание улик

Москва, 3 августа 2018, 14:26 — REGNUM  Власти Великобритании посредством антироссийской кампании в СМИ пытаются скрыть реальную картину произошедшего в Солсбери и Эймсбери. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, СМИ Великобритании захлестнул колоссальный поток сообщений, в которых выдвигаются зачастую противоречивые версии произошедших инцидентов.

«Это такая кампания по сокрытию истины и реальности того, что произошло», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Великобритании рекомендовали Лондону прекратить антироссийскую кампанию и «перейти в режим работы с фактами».

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МИД России
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