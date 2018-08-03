Косово осудило сожжение флага Турции

Приштина, , 14:21 — REGNUM Правительство Косово осудило акты вандализма, направленные против Турции и ее граждан, сообщает 3 августа Anadolu.

«Правительство Косово решительно осуждает всевозможные акты вандализма, по отношению к государственным и национальным символам, вне зависимости от того, к какому государству эти символы относятся», — говорится в заявлении правительства страны.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Косово опубликовал видеоролик, в котором неизвестные сжигали турецкий флаг. Данный факт вызвал бурю негодования со стороны общественности, потребовавшей отставки политика.

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