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Косово осудило сожжение флага Турции

Политика

Политик, опубликовавший видео, до сих пор находится на своем посту

Приштина, 3 августа 2018, 14:21 — REGNUM  Правительство Косово осудило акты вандализма, направленные против Турции и ее граждан, сообщает 3 августа Anadolu.

«Правительство Косово решительно осуждает всевозможные акты вандализма, по отношению к государственным и национальным символам, вне зависимости от того, к какому государству эти символы относятся», — говорится в заявлении правительства страны.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Косово опубликовал видеоролик, в котором неизвестные сжигали турецкий флаг. Данный факт вызвал бурю негодования со стороны общественности, потребовавшей отставки политика.

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