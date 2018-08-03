США не станут вводить санкций в отношении нефтегазового сектора РФ?

Москва, , 14:24 — REGNUM Вероятность принятия американскими конгрессменами нового законопроекта о расширении санкций в отношении РФ значительная, но не стопроцентная, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 3 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Вероятность принятия этого законопроекта значительная, но не стопроцентная, — сказал он. — К чему он может привести? Я думаю, что если будет ограничена возможность покупки «нового» российского долга, новых облигаций, то это существенным образом не скажется ни на государственных финансах России, ни на уровне инфляции».

При этом он предположил, что крайне маловероятно, что эта мера будет распространена и на старые облигации.

«Минфин США против этой меры, — сказал Орлов. — Тогда пострадают держатели этих бумаг — крупные фонды с серьёзными интересами. В этом случае последствия могли бы быть более серьёзными, но распространение санкций на старый долг маловероятно. Что касается нефтегазового сектора, который системообразующий в российской экономике, то серьёзные санкции в отношении него даже не рассматривают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение в Конгресс США проект закона о расширении санкций в отношении России. Авторы инициативы — «демократы» Роберт Менендес (сенатор от штата Нью-Джерси), Бен Кардин (от штата Мэриленд) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), а также «республиканцы» Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (от штата Аризона) и Кори Гарднер (от штата Колорадо).

Если документ будет принят, то в США будет установлен запрет на покупку российских облигаций федерального займа. Кроме того, предполагается принятие новых жёстких мер в отношении российских политиков и бизнесменов.

«Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России», — заявил Линдси Грэм.

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