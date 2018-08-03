ДНР: смена формата военных действий в Донбассе негативно отразилась на ВСУ

Донецк, , 14:16 — REGNUM Смена формата «антитеррористической операции» на «операцию объединенных сил» (ООС) в Донбассе негативно повлияла на морально-психологическое состояние украинской армии, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 3 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, об этом докладывают военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону ДНР. Как заявляют украинские солдаты, проблемы внутри ВСУ не решаются командованием, но вместо этого чаще стали ездить в Донбасс штабные комиссии, которые проверяют причины разрыва контрактов и расследуют хищения боеприпасов и оружия.

Напомним, из-за низкого морально-психологического состояния украинской армии солдаты ВСУ часто дезертируют, кончают жизнь самоубийством или несут небоевые потери.