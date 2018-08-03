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Австрия тратит €234 тыс. в месяц на содержание пустых квартир для беженцев

Политика

Выделенные для беженцев помещения заняты лишь на треть и даже менее

Австрия тратит €234 тыс. в месяц на содержание пустых квартир для беженцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пустующая квартира

Вена, 3 августа 2018, 14:15 — REGNUM  Австрийская оппозиция возмущена тратой средств на пустые помещения, выделенные для размещения мигрантов, пишет газета Kurier 3 августа.

Депутат от партии «Зеленых» Давид Штёгмюллер подал парламентский запрос о количестве жилья для мигрантов, простаиваемого без дела. Ответ его неприятно удивил: в настоящее время в стране насчитывается 10 подобных кварталов, ежемесячная эксплуатация и аренда которых обходится в €234 тыс. или примерно €2,8 млн в год. Беженцы занимают треть и даже менее помещений, выделенных для них по всей стране.

Например, в Бергхайме в округе Зальцбург выделено жилье для 250 человек, но проживают лишь 39. В Инсбруке заняты 37 мест из 200.

«Эти деньги лучше инвестировать в интеграцию, а не в пустые здания, — возмущается Штёгмюллер. — Можно сдавать это жильё на короткий срок. Особенно в крупных городах беженцам трудно найти квартиры».

В 2015—2016 годах около одного миллиона беженцев посетили Австрию. В 2015 году 88 тыс. подали ходатайство о предоставлении здесь убежища. С тех пор их число неуклонно сокращалось. В этом году 7098 человек подали прошение о предоставлении убежища — в последний раз такое количество было зафиксировано в 2011 году.

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Политическая жизнь Австрии
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