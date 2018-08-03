Мутко получил пост председателя в комиссии по казачеству

Москва, , 13:55 — REGNUM Вице-премьер российского правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко получил еще одно назначение — премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился назначить его председателем комиссии по казачеству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместителя председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в тексте распоряжения.

В состав комиссии также вошли первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры России Андрей Малышев. Бывший председатель комиссии по казачеству Игорь Баринов в соответствии с распоряжением станет заместителем Мутко.