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Мутко получил пост председателя в комиссии по казачеству

Политика

У главного строителя России прибавится хлопот с казаками

Мутко получил пост председателя в комиссии по казачеству
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Виталий Мутко

Москва, 3 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Вице-премьер российского правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко получил еще одно назначение — премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился назначить его председателем комиссии по казачеству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместителя председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в тексте распоряжения.

В состав комиссии также вошли первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры России Андрей Малышев. Бывший председатель комиссии по казачеству Игорь Баринов в соответствии с распоряжением станет заместителем Мутко.

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Казачество
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