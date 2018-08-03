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Захарова прокомментировала слухи о российских специалистах в ЦАР

Политика

Информация о роли российских специалистов грубо извращается

Москва, 3 августа 2018, 13:54 — REGNUM  Российские специалисты пребывают в Центрально-Африканской Республике на законном основании, а их задачей является обучение местных жителей военным навыкам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские специалисты командированы в эту страну на совершенно законном основании по просьбе президента этого государства для оказания содействия в подготовке центрально-африканских военнослужащих», — заявила Захарова.

По её словам, в настоящее время в Центрально-Африканской Республике работают 175 российских инструкторов, из которых военные инструкторы составляют только пять человек.

«Основной задачей россиян является обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР Минобороны РФ на безвозмездной основе в конце января — начале февраля этого года. Мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация», — указала она.

Ранее в СМИ сообщили о том, что по решению Совбеза ООН декабря 2017 года Россия смогла поставить ограниченное количество оружия для вооружения двух батальонов армии ЦАР, а также направить туда 200 инструкторов. Россия запросила такое разрешение после октябрьской встречи в Сочи между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

Позже появилась информация о том, что российские бойцы взяли на себя в том числе обязанности личной охраны президента. В частности, радио RFI сообщало в апреле 2018 года о том, что «советником президента Центральноафриканской Республики по безопасности» стал человек по имени Валерий Захаров.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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