«Колониальные империи пали, но отношение Запада к Востоку не изменилось»

Москва, , 13:46 — REGNUM Представители западного мира, как и прежде, не спешат распространять свои ценности на жителей стран третьего мира и продолжают руководствоваться принципом «10 заповедей не работают к востоку от Суэца». Об этом 3 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя новость о том, что за 15 лет около 1,7 тыс. женщин и детей пострадали по всему миру от сексуального насилия со стороны миротворцев ООН.

«Во времена Британской колониальной империи была известна формула: «10 заповедей не работают к востоку от Суэца», — сказал Орлов. — Иными словами, 10 заповедей — они для тех, кто живёт в Европе. Равенство для равных. Там, к Востоку, это всё не действует. Конечно, колониальные империи распались, но дело в принципе. Если женщины могут защитить себя в суде, как в Британии, Франции и Германии, то, естественно, в отношении них действуют очень жёсткие нормы, которые охраняют их права. В отношении Востока принципы совсем иные, и те же самые люди, которые принимают (на Западе, — прим. ИА REGNUM ) и иногда даже отстаивают какие-то права различных групп населения, в том числе и женщин, там (на Востоке, — прим. ИА REGNUM ) откровенно расслабляются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании на канале Channel 4 был продемонстрирован документальный фильм, свидетельствующий о том, что за 15 лет около 1,7 тыс. женщин и детей пострадали по всему миру от сексуального насилия со стороны миротворцев ООН.

В документальную картину включены интервью жертв сексуальных надругательств, в том числе о совершённых над ними преступлениях свидетельствуют дети 10−15 лет. По информации создателей фильма, в результате судебных разбирательств за 15 лет были лишены свободы в общей сложности 53 миротворца.

Читайте ранее в этом сюжете: Guardian: «Голубые каски» ООН насиловали женщин и детей по всему миру