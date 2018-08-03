V Юридический форум БРИКС обсудит вопросы медиации

Великий Новгород, , 13:35 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве юридических сообществ стран БРИКС по вопросам медиации — способа урегулирования споров во внесудебном порядке — будет вынесен на обсуждение в ходе V Юридического форума стран БРИКС, который состоится в Кейптауне 23−24 августа 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из авторов проекта документа, член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный.

Сенатор считает, что сотрудничество по проблемам развития медиации содействует интеграционным процессам между странами БРИКС.

«Учитывая разность правовых, мы должны находить общие решения, которые будут направлены на развитие экономики, предпринимательской среды, увеличение скорости передвижения товаров, услуг, финансов в рамках стран БРИКС», — считает Сергей Фабричный.

По его словам, «для того, чтобы успешно реализовывать бизнес-проекты, должны быть внятные и приемлемые правила игры».

Отметим, что механизмы урегулирования экономических споров с применением альтернативных процедур в рамках правовых систем стран БРИКС уже обсуждались в Великом Новгороде: в мае и июне здесь пошли круглые столы на эту тему с участием молодых практикующих юристов России, Китая, Индии и ЮАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Йоханнесбурге завершился Х саммит стран-участниц БРИКС. На нём было затронуто множество проблем и вопросов, особое внимание было уделено проблемам Африки.