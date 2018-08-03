Пятница, 3 Августа 2018 года
14:16:51 МСК

Кибербезопасность Литвы повторно рекомендовала не пользоваться Yandex.Такси

Политика

Обнаружили, что приложение отправляет данные в Россию

Кибербезопасность Литвы повторно рекомендовала не пользоваться Yandex.Такси
Цитата из х/ф «Человек в футляре». Реж. Исидор Анненский. 1939. СССР
«Кабы чего не случилось»

Вильнюс, 3 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Центр кибернетической безопасности Литвы сегодня, 3 августа, обнародовал официальное заключение относительно приложения к мобильным телефонам Yandex. Такси, который стал действовать в Литве с 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство в очередной раз повторило свою рекомендацию жителям Литвы не пользоваться услугами сервиса и не скачивать приложение. В результатах утверждается, что сервис высылает данные пользователей на некие 11 айпи адресов, которые находятся в России. Якобы именно это свидетельствует, что данные литовских пользователей могут стать известны третьей стороне.

Читайте также: «Yandex. Такси»: Мы не шпионы в Литве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение «Yandex.Taxi». Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Литвы выступил против Yandex.Taxi

Читайте развитие сюжета: В Литве Yandex.Taxi не позволяют начать работать из-за «шпионажа»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить