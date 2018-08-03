Кибербезопасность Литвы повторно рекомендовала не пользоваться Yandex.Такси

Вильнюс, , 13:27 — REGNUM Центр кибернетической безопасности Литвы сегодня, 3 августа, обнародовал официальное заключение относительно приложения к мобильным телефонам Yandex. Такси, который стал действовать в Литве с 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство в очередной раз повторило свою рекомендацию жителям Литвы не пользоваться услугами сервиса и не скачивать приложение. В результатах утверждается, что сервис высылает данные пользователей на некие 11 айпи адресов, которые находятся в России. Якобы именно это свидетельствует, что данные литовских пользователей могут стать известны третьей стороне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение «Yandex.Taxi». Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

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