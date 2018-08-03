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Выборы в Екатеринбурге: кандидаты уродуют город

Политика

Мэрия призывает к чистоте

Екатеринбург, 3 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Кандидаты в депутаты гордумы Екатеринбурга уродуют город своей агитацией. К такому выводу пришли в мэрии города.

В выборах участвуют кандидаты от 12 партий и самовыдвиженцы. Чаще всего расклеивают листовки. И, по словам сотрудников городского управления жилкомхозяйства, листовки порой наклеивают на отремонтированные здания.

Наибольшие претензии вызывает одна из партий-участниц выборов. Мэрия призывает беречь город и аккуратно обращаться с имуществом. А в УЖКХ грозят расклейщикам листовок штрафами.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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