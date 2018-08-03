ООН спекулирует на терактах в Сирии — Захарова

Москва, , 13:21 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека неправомерно возложило часть ответственности за теракты в Сирии на правительство в Дамаске. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем очередные спекуляции — в данном случае, к сожалению, ООН, — на трагедии людей, пострадавших в ходе терактов, как дискредитирующие верховного комиссара ООН по правам человека и возглавляемое им управление», — заявила Захарова.

Она сообщила, что всплеск насилия на юге Сирии в ООН связали с появлением новых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), якобы вывезенных из ряда городов на юго-западе Сирии в рамках имевшей место сделки между Дамаском и боевиками.

«Мы солидарны с решительным осуждением этих бесчеловечных нападений, однако всплеску насилия на юге Сирии ООН даёт весьма своеобразное объяснение, связав это с появлением в провинции Сувейда новых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнула дипломат.

По её словам, никакой эвакуации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юг Сирии не было, «как и не существует никаких договорённостей между правительством Сирии и боевиками на этот счёт». Единственная операция заключалась в вывозе мирных граждан из указанных населённых пунктов, да и то не на юг, а на север страны.

25 июля смертники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили атаку в Эс-Сувейде, в результате чего погибли более 250 человек. Кроме того, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на несколько деревень в провинции Эс-Сувейда, но получили отпор от местных жителей и сирийских военных.