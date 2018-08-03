Республика Сербская требует от Запада равных прав с Косово

Сараево, , 13:23 — REGNUM Если Косово будет принято в Организацию Объединенных Наций (ООН) и другие международные институты, Республика Сербская также будет добиваться своего вступления в эти структуры. Об этом заявил ее президент Милорад Додик в интервью газете Вечерние новости 3 августа.

Додик напомнил, что в 2008 году парламент Республики принял действующую по сей день резолюцию, в которой отмечено, что ввиду установления нового принципа и международной практики признания права на самоопределение эта территория будет добиваться получения статуса государства.

Он подчеркнул, что проблему Косово и Метохии нельзя решать отдельно от проблемы Республики Сербской. Додик указал на двойные стандарты, которыми пользуются за рубежом в этом отношении.

По словам Милорада Додика, решение конфликта между Белградом и Приштиной на прочной основе должно также означать урегулирование проблемы статуса руководящего субъекта — это вопрос, который будет поставлен на стол, когда возникнут необходимые условия.

О решении Лондона исключить тему Косова из анализа Совета Безопасности ООН, Додик сказал, что в этом нет ничего нового, поскольку со времен Османской империи Великобритания проводит антисербскую политику и отличается высокомерием, нехарактерным для современного мира.

Он пошутил, что всегда приветствует каждого нового британского посла словами «добрый день», но не «добро пожаловать», поскольку знает, что тот прибыл сюда работать против сербов. Додик отметил, что особенно чувствителен к тому, как девальвировали сербское национальное и государственное право и исключили прерогативы, установленные в Дейтонских соглашениях.

По его словам, на Западе всеми способами пытаются закрепить права албанцев в Косово, тем самым пытаясь уничтожить или по крайней мере приуменьшить политическое влияние сербов в регионе.

Напомним, Республика Сербская возникла как самопровозглашенное государство в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины. Здесь проживает 1,1 млн человек.