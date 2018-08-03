Областной совет решил уволить губернатора Ровенской области

Ровно, Украина, , 13:16 — REGNUM В Ровенской области депутаты облсовета решили уволить губернатора АлексеяМуляренко, сообщает 3 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, областные депутаты составили проект о выражении недоверия Муляренко, после чего они отправят обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить чиновника.

Напомним, ранее в Черновцах депутаты городского совета приняли решение уволить главу города Алексея Каспрука. Однако жители города возмутились решением и встали на защиту мэра. Петиция о перевыборах депутатов Черновицкого горсовета собрала в два раза больше голосов, чем нужна, а петиция о возвращении мэра на должность — 300 голосов. Также с осуждением депутатов выступил глава Черновицкой обладминистрации Александр Фищук.

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