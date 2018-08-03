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Областной совет решил уволить губернатора Ровенской области

Политика

Обращение направят к президенту Украины

Областной совет решил уволить губернатора Ровенской области
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Ровно, Украина, 3 августа 2018, 13:16 — REGNUM  В Ровенской области депутаты облсовета решили уволить губернатора АлексеяМуляренко, сообщает 3 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, областные депутаты составили проект о выражении недоверия Муляренко, после чего они отправят обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить чиновника.

Напомним, ранее в Черновцах депутаты городского совета приняли решение уволить главу города Алексея Каспрука. Однако жители города возмутились решением и встали на защиту мэра. Петиция о перевыборах депутатов Черновицкого горсовета собрала в два раза больше голосов, чем нужна, а петиция о возвращении мэра на должность — 300 голосов. Также с осуждением депутатов выступил глава Черновицкой обладминистрации Александр Фищук.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Черновцов встали на защиту своего мэра

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Политическая жизнь Украины
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