Оппозиция Италии вновь обвинила РФ во вмешательстве в политику

Рим, , 13:12 — REGNUM Оппозиция Италии во второй раз за два дня обвинила «русских троллей» во вмешательстве во внутреннюю политику страны: очередное расследование опубликовано в газете Corriere della Sera в пятницу, 3 августа.

Авторы материала утверждают, что в конце мая 2018 года, когда состав нового правительства еще не был утвержден, а само существование «антибрюссельской коалиции» было под вопросом, была проведена (предположительно русскими) массированная информационная атака на президента страны Серджо Маттареллу.

В тот период формальный глава итальянского государства отказывался согласовывать кандидатуру известного своими антибрюссельскими взглядами Паоло Савоны на посту министра экономики. Владельцы 400 анонимных аккаунтов в Twitter стали одновременно «раскручивать» требование об импичменте Маттареллы.

Доказательств русского происхождения этих аккаунтов не приводится, зато указывается, что русских и раньше подозревали во вмешательстве во внутренние дела других стран и что «в Москве и окрестностях действуют фабрики троллей».

Дискуссия вокруг Паоло Савоны в мае 2018 года разрешилась компромиссом: на пост министра экономики был назначен другой человек, а «антибрюсселец» Савона стал… министром по европейским делам.

Днем ранее, в четверг, 2 августа, то же издание (оппозиционное действующему правительству) со ссылкой на данные, опубликованные в США, рассказало своим читателям об «участии» «русских троллей» в итальянских политических дискуссиях. Авторы материала признали: данных о том, что сформировавшие правительство партии заказывали эту «поддержку», у них нет, тем не менее авторам представляется «очевидным», что перечисленные «факты» (записи в 6 аккаунтах в Twitter) — «косвенное свидетельство попытки вмешательства в политику нашей страны в интересах популистов».