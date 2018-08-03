Пекин готов разрешать противоречия с США – глава МИД КНР

Сингапур, , 13:05 — REGNUM

Китай готов к сотрудничеству по разрешению противоречий между Вашингтоном и Пекином, заявил 3 августа глава МИД КНР Ван И, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил по итогам встречи с его американским коллегой Майклом Помпео в рамках саммита в АСЕАН, подчеркнув, что этот путь единственно верный.

Напомним, камнем преткновения в отношениях двух стран стали вопросы торговли. Ранее, 2 августа, стало известно, что власти США рассматривают возможность введения 25-процентных пошлин на китайский импорт на сумму $200 млрд.

В Китае, в свою очередь, высказали готовность принять контрмеры для защиты своих законных прав и интересов в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин на импортируемые из КНР китайские товары.