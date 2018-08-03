Реституция на Урале: борьба РПЦ за здание колледжей вышла на «второй круг»

Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM В Екатеринбурге местная епархия обжаловала решение Арбитражного суда Свердловской области об отказе в исковых требованиях о передаче трёх городских зданий в собственность РПЦ. Информация об этом появилась в электронной картотеке дел суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о зданиях трёх колледжей: мужского хорового (проспект Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического (ул. Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного (ул. Декабристов, 83). Екатеринбургская епархия потребовала от распорядительной дирекции регионального мингосимущества передать их в собственность РПЦ.

Однако 29 июня Арбитражный суд Свердловской области отказал в исковых требованиях. Теперь апелляционная жалоба будет вновь рассматриваться в 17-м арбитражном апелляционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки получить в собственность здания трёх колледжей в судебном порядке Екатеринбургская епархия осуществляет с 2017 года.

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Первый суд состоялся в начале октября 2017 года. Арбитражный суд Свердловской области отказал епархии в исковых требованиях, после чего решение было обжаловано в 17-ом арбитражном апелляционном суде. Но и там решение первой инстанции было оставлено в силе.

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Тогда Екатеринбургская епархия обжаловала решение суда в кассационном порядке, и 14 марта 2018 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решение первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.

Напомним, что в РПЦ считают, что до 1918 года здания принадлежали церкви и потому должны быть переданы в собственность Екатеринбургской епархии. В свою очередь в свердловском Мингосимуществе считают, что нет документов подтверждающих факт принадлежности зданий церкви, в них никогда не проводились богослужения, а в советский период истории страны площадь здания одного из колледжей увеличилась за счёт пристроек (на государственные средства) в несколько раз.

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