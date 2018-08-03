Палестинский заключенный в Израиле голодает 67 дней

Тель-Авив, , 13:05 — REGNUM Палестинский заключенный Хасан Шуках, отбывающий наказание в израильской тюрьме, заявил о голодовке, которая продолжается уже 67 дней, сообщает 3 августа Anadolu.

Причиной подобного протеста является так называемое «административное задержание», которое позволяет задерживать людей без предъявления обвинения сроком до трех месяцев, с правом его пролонгации.

Напомним, в настоящее время в израильских тюрьмах находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, среди которых женщины и дети. Кроме того порядка 550 заключенных находятся здесь под «административным задержанием».

Читайте ранее в этом сюжете: США могут ограничить финансовую помощь палестинцам