Закомпостировано: на пост главы Тюменской области зарегистрировали четырёх

Тюмень, , 12:58 — REGNUM Избирательной комиссией Тюменской области зарегистрированы четыре кандидата на пост губернатора региона. Претендентам 3 августа 2018 года выданы соответствующие удостоверения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

За пост главы Тюменской области поборются врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия». И депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артем Зайцев — от ЛДПР, и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России».

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что каждый из кандидатов представил полный пакет документов и достаточное количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Отмечается, что представитель регионального отделения «Партии социальной защиты России» Лариса Шакурова не прошла муниципальный фильтр — собрала всего две подписи в свою поддержку.

Интересно, что 88% подписей в «листах поддержки» были собраны кандидатами среди муниципальных депутатов Тюменской области. Тем временем во всенародных выборах губернатора Тюменской области участвуют также жители автономных округов — ХМАО и ЯНАО. Причём в Югре и на Ямале проживает большинство избирателей. На 1 января 2018 года в ХМАО насчитывалось 1,113 млн имеющих право голосовать на выборах, в Тюменской области 1,090 млн, на Ямале — 355 тысяч.

Напомним, место главы Тюменской области стало вакантным в связи с уходом прежнего губернатора региона Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ России. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области президент России Владимир Путин назначил мэра Тюмени Александра Моора, который недавно вновь вошёл в кадровый резерв главы государства.

Досрочные выборы губернатора Тюменской области назначены на 9 сентября 2018 года.

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