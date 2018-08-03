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Генпрокуратура отказалась вести дело о нападении на советницу мэра Херсона

Политика

…и передала дело в СБУ

Киев, 3 августа 2018, 12:52 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование нападения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, генпрокуратура Украины (ГПУ) передала дело о нападении на Гандзюк СБУ. Луценко добавил, что состояние советницы мэра Херсона остается тяжелым.

Напомним, на Гандзюк напали 31 июля возле подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил девушку кислотой и скрылся, пострадавшая получила химические ожоги 30% тела. Ее перевезли в Киевский ожоговый центр. Нападение было квалифицировано как попытка убийства.

Позже советнице херсонского мэра предоставили личную охрану.

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Нападения на представителей органов власти
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