Генпрокуратура отказалась вести дело о нападении на советницу мэра Херсона

Киев, , 12:52 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование нападения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, генпрокуратура Украины (ГПУ) передала дело о нападении на Гандзюк СБУ. Луценко добавил, что состояние советницы мэра Херсона остается тяжелым.

Напомним, на Гандзюк напали 31 июля возле подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил девушку кислотой и скрылся, пострадавшая получила химические ожоги 30% тела. Ее перевезли в Киевский ожоговый центр. Нападение было квалифицировано как попытка убийства.

Позже советнице херсонского мэра предоставили личную охрану.

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