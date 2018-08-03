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Генпрокуратура РФ сэкономила стране на гособоронзаказе 4 млрд рублей

Политика

Вскрыты многочисленные нарушения закона по защите прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного и специального назначения

Москва, 3 августа 2018, 12:42 — REGNUM  С начала года Генеральная прокуратура России пресекла в сфере государственного оборонного заказа убыточных сделок на 4 млрд рублей. Об этом в ходе коллегии по итогам работы ведомства за первое полугодие 2018 года сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Вскрыты многочисленные нарушения закона по защите прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного и специального назначения. Пресечены факты совершения заведомо убыточных сделок на сумму 4 млрд рублей», — подчеркнул генпрокурор РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в ходе выездного заседания коллегии Минобороны РФ в Севастополе заявил глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что этап размещения гособоронзаказа на 2018 год фактически завершён, осталось проследить за эффективным расходованием бюджетных средств.

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