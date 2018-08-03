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Медведев поздравил художника Виталия Воловича с юбилеем

Политика

«Вы (Виталий Волович) – замечательный художник»

Москва, 3 августа 2018, 12:37 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил народного художника России Виталия Воловича с 90-летием. Соответствующая телеграмма председателя правительства РФ обнародована на сайте правительства.

«Вы (Виталий Волович) — замечательный художник, мастер книжной иллюстрации, — говорится в телеграмме. — Особый художественный дар, большая любовь к истории и литературе воплотились в прекрасные гравюры, офорты, графику».

По его словам, работы художника, которые украшают лучшие музеи мира, стали «шедеврами изобразительного искусства».

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Юбилеи и памятные даты
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