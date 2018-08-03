Госсекретарь США: Пхеньян нарушает данные Трампу обещания о разоружении

Сингапур, , 12:32 — REGNUM Продолжение развития оружейной программы КНДР идет вразрез с данными 12 июня президенту США Дональду Трампу обещаниями, заявил 3 августа глава Государственного департамента США Майкл Помпео, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства Вашингтона выступил в Сингапуре, где менее двух месяцев назад состоялся первый в истории саммит президента США и лидера КНДР.

«Председатель [КНДР] Ким Чен Ын взял на себя обязательство осуществить ядерное разоружение», — отметил Помпео, указав на то, что этому же был посвящен и ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

«В той мере, в какой их поведение не соответствует с ними, он нарушают одну или обе резолюции Совета Безопасности ООН, мы по-прежнему видим, что у нас еще способ добиться желаемого исхода», — добавил он.

Напомним, ранее разведка США выявила, по информации издания The Washington Post, признаки создания новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в КНДР. Также в спецслужбах США указали на то, что Пхеньян также продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на ведущиеся с США переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.