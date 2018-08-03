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В Турции конфисковано 380 кг героина

Политика

Один человек задержан

Анкара, 3 августа 2018, 12:33 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли партию наркотических веществ в 380 кг, сообщает 3 августа Anadolu.

Героин был расфасован по 502 замаскированным пакетам. Полиция задержала одного подозреваемого в наркоторговле гражданина. Наркотики были конфискованы и направлены в полицейский участок города Стамбул.

Напомним, правоохранительные органы Турции проводят регулярные рейды с целью препятствования распространению наркотических веществ. Последний крупный арест произошел 19 июля: были арестованы 24 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестованы 24 наркоторговца

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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